﻿المجموعة الرابعة : نيجيريا تؤجل حسم مجموعة الأرجنتين بثنائية في شباك أيسلندا

فولغوغراد (روسيا) – د ب أ: أنعش المنتخب النيجيري آماله في مواصلة مشواره بكأس العالم بعدما تغلب على نظيره الأيسلندي 2/صفر على ملعب «فولغوغراد أرينا» أمس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم أحرز أحمد موسى هدفي المنتخب النيجيري في الدقيقتين 49 و75، بينما أهدر غيلفي سيغوردسون فرصة التسجيل من ركلة جزاء للمنتخب الأيسلندي في الدقيقة 82 . وحصد المنتخب النيجيري أول ثلاث نقاط له في المجموعة محتلا المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الكرواتي الذي حسم تأهله بالفعل إلى الدور الثاني، إثر تغلبه على نظيره الأرجنتيني 3/صفر مساء الخميس. وجاء فوز نيجيريا ليبقي أيضا على آمال الأرجنتين في التأهل للدور الثاني، حيث يملك «راقصو التانغو» نقطة واحدة متساوين في ذلك مع المنتخب الأيسلندي. وتحسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة عبر الجولة الثالثة والأخيرة، حين يلتقي المنتخبان الأرجنتيني والنيجيري على ملعب «كريستوفسكي» يوم الثلاثاء المقبل تزامنا مع مباراة أيسلندا وكرواتيا على ملعب «روستوف أرينا». وكان المنتخب الأيسلندي، المنتشي بالتعادل في الجولة الأولى مع الأرجنتين 1/1، يتطلع إلى الفوز في المباراة لحسم تأهله برفقة كرواتيا إلى دور الستة عشر، لكن المنتخب النيجيري استعاد توازنه بعد هزيمة الجولة الأولى أمام كرواتيا صفر/2، وحقق الفوز بثنائية نظيفة ليؤجل حسم بطاقة التأهل الثانية إلى الجولة الأخيرة.