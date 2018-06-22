﻿نوال الزغبي في كليب «قالوا» عفوية جذّابة جميلة وأنيقة

بيروت – «القدس العربي» : أينما حلّت تنثر من حولها الفرح والغناء، إنها النجمة الذهبية نوال الزغبي، التي تواصل مسيرتها الفنيّة الناجحة بأعمال تحظى بإعجاب جمهورها اللبناني والعربي الواسع.

فبعدما أشعلت سماء الأشرفية صخباً، ها هي اليوم تطلّ على محبيها وعشّاقها بالفيديو كليب الخاص بأغنيتها الجديدة المنفردة «قالوا»، الذي طرحته عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، والذي حظي بنسب مشاهدة واهتمام تيّمناً بنجاح الأغنية وهي من كلمات مازن ضاهر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ ولا تزال تحصد النجاحات تلو الأخرى منذ اطلاقها من حوالي الشهرين.

وعمل مخرج العمل محمود رمزي على تناسق موضوع الأغنية مع مضمون الكليب الذي بدا سهلا ممتنعا، وقرّب المسافة أكثر فاكثر بين نوال والجمهور، إذ أظهرها على عفويتها وعلى أناقتها المعهودة وهي التي تعرف بأنها أيقونة الموضة والسحر والجمال فبدت باطلالاتها فاتنة وساحرة لفتت الأنظار، سواء وهي في لباس الرياضة، حيث بدت رشيقة في النادي الرياضي، الذي تمارس فيه هوايتها أو في العشاء الرومانسي، الذي بدت فيه بكامل أناقتها وهي ترتدي فستاناً أسود اللون أظهر أنوثتها وجمالها وجاذبيتها، أم في استعدادها للعشاء وهي بلباس الاستحمام وتضع الماكياج.

الى ذلك تنشغل الزغبي أيضاً في التحضير لألبومها الغنائي الجديد الذي سيبصر النور لاحقاً وهو يتضمن 8 أغان منوّعة باللهجات اللبنانية والمصرية والعراقية وتعاونت فيه مع عدد من الشعراء والملحنين.

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