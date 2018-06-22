﻿الموسيقى الالكترونية تدخل قصر الإليزيه

باريس ـ أ ف ب: تحولت باحة الشرف في قصر الاليزيه حيث يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عادة نظراءه، مساء الخميس للمرة الأولى الى حلبة رقص للموسيقى الالكترونية بمناسبة النسخة السابعة والثلاثين لعيد الموسيقى.

وحضر مئات من عشاق موسيقى الفانك الى الباحة التي أضيئت بأنوار بيضاء وحمراء وزرقاء في حين راحت أنغام الموسيقى الالكترونية القوية تصدح في أرجاء الباحة التي عادة ما يهيمن عليها الصمت والهدوء.

وقرر ماكرون في إطار هذه الحفلة المفتوحة أمام الجمهور، استقبال فنانين رائجين في أوساط الموسيقى الالكترونية الفرنسية من بينهم كافينسكي وبيزي بي وهما من نجوم «اللمسة الفرنسية» في هذا النوع التي روّج لها عالميا دافيد غيتا ودافت بانك.

ووقف منسقو الموسيقى على أعلى الدرجات حيث يصافح رئيس الجمهورية عادة زواره.

وحضرت بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي لفترة قصيرة الحفلة وقد لاحقتها عدسات المصورين.

وبعد ذلك تولى نجم السهرة كافينسكي تنسيق الموسيقى فدبت الحماسة في الحضور. واختار ماكرون هذه اللحظة للظهور.

وراح يصافح بحرارة الواقفين في الصفوف الأمامية الى جانب زوجته.

وبقي الرئيس لبعض الوقت في الباحة محاطاً بزوجته وأولادها وقام ببعض الخطوات الراقصة وبدا عليه السرور.

وكان الرئيس دعا رائد الموسيقى الالكترونية الفرنسي جان ميشال جار لزيارته في قصر الإليزيه. وقال قبل اللقاء: «استقبال الموسيقى الالكترونية في الإليزيه مؤشر مهم إلى انه (الرئيس) يرافق الإبداع الحالي خصوصا ان الموسيقى الالكترونية ولدت في فرنسا وألمانيا» .