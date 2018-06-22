﻿الشرطة تنقضّ على «أكبر عصابة مخدرات» في مرسيليا

مرسيليا ـ أ ف ب: ضبطت الشرطة الفرنسية «أكبر عصابة للمخدرات في مرسيليا» جنوب فرنسا وأوقفت ثمانية أشخاص على ذمة التحقيق، حسب ما أعلنت مصادر رسمية أمس الجمعة.

وشارك في هذه العملية 250 شرطياً، وأسفرت عن توقيف 20 شخصاً في المدينة، حسب مسؤول في الشرطة.

وضبطت الشرطة 200 كيلوغرام من صمغ القنّب الهندي وأسلحة منها رشاشات، و30 ألف يورو نقداً، وقنبلة وسترتين واقيتين من الرصاص.

ومن بين العشرين الموقوفين، سيمثل أمام القضاء 17 شخصاً، من بينهم ثمانية سيبقون قيد التوقيف، أحدهم «من رؤوس العصابة» وفقاً للمصدر.