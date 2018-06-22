﻿نبتات حشيش قرب مقر برلماني ياباني

طوكيوـ أ ف ب: عُثر على أربع نبتات حشيش في حرم مبنى يستخدمه برلمانيون يابانيون في طوكيو، على ما أفاد مسؤول في الموقع في مفاجأة في هذا البلد الذي تتسم تشريعاته لمكافحة المخدرات بتشدد كبير.

وأوضح مسؤول عن صيانة هذا المبنى الذي يعمل فيه أعضاء في مجلس الشيوخ أن زائراً لاحظ وجود هذه النبتات.

وجرى إبلاغ سلطات العاصمة فوراً وتم إرسال موظفَين رسميين إلى المكان حيث لاحظا وجود هذه النبتات وعملا على اقتلاعها.

وأشار المسؤول إلى أن مصدر هذا الحشيش غير معروف لكن «قالوا لنا إن حبات الماريجوانا ربما نقلت بواسطة الريح أو في براز طيور».

وأفاد هؤلاء بأن النبتات المذكورة عمرها حوالى شهرين.

وتحظر اليابان كل أنواع المخدرات، غير أنها تشهد أحيانا حالات تحظى بتغطية إعلامية كبيرة لتوقيف شخصيات بتهمة حيازة أو استخدام الماريجوانا أو أنواع أخرى من المخدرات، وهو ما من شأنه ثني الكثيرين عن تعاطيها.