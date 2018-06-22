﻿العثور على رضيعة مخطوفة من مستشفى في الدار البيضاء… والقبض على الخاطفة

الرباط ـ «القدس العربي»: تمكنت الشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء، مساء أول أمس الخميس، من العثور على الرضيعة التي تم اختطافها من داخل أحد مستشفيات المدينة وتوقيف السيدة التي يشتبه في ضلوعها في واقعة الاختطاف.

وقال بلاغ مديرية الأمن أن إجراءات البحث والتحري تمكنت من تشخيص هوية المشتبه فيها وتحديد مكان إقامتها، وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز الملابس التي ظهرت فيها المشتبه بها في تسجيلات كاميرا المراقبة في المستشفى، قبل أن يتم الاهتداء لاحقاً إلى مكان تواجدها بمسكن عائلتها في منطقة الرحمة والعثور بحوزتها على الرضيعة المختطفة.

وأوضحت المعاينات الأولية أن الحالة الصحية للرضيعة عادية، وجاري حاليا عرضها على الخبرة الطبية، بينما تم إخضاع المشتبه فيها لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات ارتكابها هذه الأفعال الاجرامية، فضلاً عن رصد كل التواطؤات المُحتملة التي يمكن أن تكون ساهمت في تسهيل ارتكاب هذه الجريمة.

يشار إلى أن المستشفى نفسه شهد ثاني حالة لاختطاف رضيعة في أقل من سنتين، إذ سبق أن سجلت حالة مماثلة في شهر أيلول/ سبتمبر من سنة 2016 وتم العثور على المختطَفة بحي النخيل في الدار البيضاء.

والخاطفة سيدة في منتصف العشرينيات من عمرها، متزوجة، وفقدت رضيعتها مؤخراً، حيث توفيت مباشرة بعد إنجابها ومن الممكن أن يكون ذلك هو الدافع الذي جعلها تقوم بفعلتها.

وتحقق الشرطة مع زوج المرأة الخاطفة حول مدى تورطه معها في جريمة الاختطاف.

ومن المتوقع أن تتم إعادة تمثيل عملية الاختطاف في الساعات المقبلة، كما أن التحقيق لا يزال جارياً مع الخاطفة وزوجها لمعرفة ظروف وملابسات الجريمة.