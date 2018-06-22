ولاية أمريكية تقر تشريعا يمنع ترامب من الترشح مرة ثانية للرئاسة

واشنطن – ” القدس العربي” – رائد صالحة

مرر مجلس الشيوخ في ولاية رود ايلاند مشروع قانون من شأنه أن يمنع المرشحين من الاقتراع الرئاسي في ولايتهم إذا لم يكشفوا عن خمس سنوات من الإقرارات الضريبية.

وأشارت السيناتور الديمقراطية، غيل غولدين، التي رعت مشروع القانون إلى أن جميع المرشحين الرئاسيين منذ ريتشارد نيكسون قد أصدروا إقراراتهم الضريبية بشكل طوعي باستثناء ترامب.

وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا أنه لا يستطيع الكشف عن إقراراته الضريبية لأنها قيد المراجعة ولكن مصلحة الضرائب الأمريكية قالت إن المراجعة لا تمنع أي مرشح من الإفصاح عن معلوماته الضريبية الشخصية.

وجادلت غولدين أن الإقرارات الضريبية توفر معلومات أساسية عن تضارب المصالح بين المرشحين. وأضافت أن الإقرارات الضريبية هي معلومات حيوية يحتاج إليها الناخب للتعرف على المرشح في صندوق الاقتراع.

ويقود الديمقراطيون مجلس الشيوخ في ولاية رود ايلاند. وقد تم إقرار القانون بأغلبية 34 صوتا مقابل 3 أصوات، وهو يستهدف، وفقا لما قاله العديد من المحللين الأمريكين، منع ترامب من الحصول على أي صوت في الولاية في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020.