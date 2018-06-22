وزارة الشباب والرياضة التونسية تتعلم من درس “فرح العمدة” المصري

“القدس العربي”: تفادت وزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية الوقوع في نفس الخطأ، الذي وقعت فيه شركة الاتصالات المصرية الحكومية، بإرسال أفواج من الفنانين والمشاهير بدعوات مجانية، لتشجيع الفراعنة أمام روسيا في مباراة الجولة الثانية في نهائيات كأس العالم.

وأصابت الوزارة التونسية الهدف، بتقديم الدعم لمن يستحق، بإرسال شباب متعطش من الجنسين إلى موسكو، للوقوف بجوار نسور قرطاج في مباراتهم المصيرية ضد منتخب بلجيكا، المُقرر لها السبت، وذلك عكس ما فعلته الشركة الاتصالات الحكومية الراعية للمنتخب المصري، لينصب تركيز الجميع على نبيل معلول وكتيبته فقط.

وأثيرت ضجة كبيرة في ليلة مباراة مصر ضد روسيا، لتّحول بهو فندق بعثة المنتخب في مدينة سان بطرسبرغ الروسية إلى ما يُشبه الملهى الليلي بسبب الفنانين والمشاهير، لدرجة أن مواقع التواصل الاجتماعي وصفته بفرح بنت العمدة، استنادًا إلى تقارير البعثة الإعلامية المرافقة للمنتخب، ومن شدة النقد والسخرية، تجنب معظم الفنانين نشر صورهم في روسيا، لإنقاذ أنفسهم من عاصفة التعليقات الساخرة.

وبخلاف الصداع الذي تفادته الحكومة التونسية بعدم دعم المشاهير والأغنياء، فسوف يستفيد المنتخب من دعم هؤلاء الشباب، الذين سينضمون للمئات المتواجدين في روسيا من قبل بداية البطولة، فقط لتشجيع ومساندة المنتخب على نفقتهم الخاصة بجانب بعثة الإعلاميين.