شاكيري يخطف الفوز في الوقت القاتل لسويسرا أمام صربيا

كالينينغراد: أطلق جرانيت تشاكا تسديدة هائلة في الشباك وأضاف شيردان شاكيري هدفا ثانيا في الدقيقة الأخيرة ليقودا سويسرا لفوز مثير 2-1 على صربيا في المجموعة الخامسة لكأس العالم لكرة القدم في كالينينغراد الجمعة.

وبدت صربيا في خطر بعد تقدم صربيا بهدف مبكرا بعد خمس دقائق من البداية بضربة رأس من ألكسندر ميتروفيتش ليسعد مشجعي بلاده المتحمسين في مدرجات ملعب كالينينغراد.

وأسكت تشاكا هذه الجماهير في الدقيقة 52 عندما أرسل تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى لتسكن الشباك من مسافة 25 مترا قبل أن يقتنص شاكيري الفوز لبلاده في الوقت القاتل.

وتشاكا وشاكيري ضمن مجموعة لاعبين في تشكيلة سويسرا لهم أصول من كوسوفو ما أضاف بعدا إضافيا للمباراة.

وترفض صربيا الاعتراف باستقلال إقليم كوسوفو الذي انفصل قبل عشر سنوات.

وقال فلاديمير بيتكوفيتش مدرب سويسرا للصحفيين “الحماس كان واضحا خلال المباراة وأعتقد أننا جميعا بحاجة للابتعاد عن السياسة والتركيز على هذه اللعبة باعتبارها رياضة جميلة تجمع بين الشعوب”.

وثار جدل في الدقيقة 65 عندما بدا أن ميتروفيتش سقط داخل منطقة الجزاء لكن الحكم أشار باستمرار اللعب دون أن يطلب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

ووضعت هذه النتيجة البرازيل، التي تغلبت 2-صفر على كوستاريكا في وقت سابق اليوم، في صدارة المجموعة بأربع نقاط متفوقة بفارق الأهداف على سويسرا مقابل ثلاث نقاط لصربيا بينما تقبع كوستاريكا، التي ودعت المسابقة بالفعل، بالمركز الرابع بدون نقاط.

وستلتقي البرازيل مع صربيا وسويسرا مع كوستاريكا في الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل.

وقال ملادن كرستايتش مدرب صربيا “هذه كرة القدم. لم نستغل بعض الفرص التي سنحت لنا. سواء كانت هذه ركلة جزاء أو لا لن أعلق عليها.. نحن في موقف يتطلب منا الفوز على البرازيل وسنركز على تحقيق ذلك. لا يوجد مستحيل في كرة القدم”.

* بداية مذهلة

ومنح ميتروفيتش صربيا بداية رائعة حيث أجبر يان زومر حارس سويسرا على التصدى لمحاولة مبكرة من ضربة رأس من مدى قريب.

لكن الحارس السويسري لم يستطع التصدى لضربة رأس أخرى في الدقيقة الخامسة عندما استخلص نيمانيا ماتيتش الكرة ومررها إلى دوسان تاديتش الذي حول تمريرة عرضية متقنة على رأس ميتروفيتش وضعها في الشباك.

وواصل ميتروفيتش تهديده لمرمى سويسرا حيث أرسل تمريرة عرضية مرت أمام المرمى لكن زميله دوسكو توسيتش لم يستغلها.

وعادت سويسرا للمباراة بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني بفضل تسديدة تشاكا الخاطفة الذي استغل تشتيتا خاطئا للكرة.

وحسم شاكيري فوز فريقه عندما تلقى تمريرة رائعة من ماريو جافرانوفيتش في وسط ملعب صربيا وانطلق بالكرة قبل أن يضعها في مرمى الحارس فلاديمير ستويكوفيتش.

وأضاف بيتكوفيتش الذي خسر فريقه مرة واحدة في اخر 24 مباراة “المهم هو تطوير عقلية الفوز لدينا حتى لو كنا متأخرين. دائما نجد حلا وهذه واحدة من السمات المميزة للفريق”.(رويترز)