البحرية الأمريكية تعد خططا لإيواء 25 ألف مهاجر بتكلفة 233 مليون دولار

واشنطن: قال مسؤول أمريكي يوم الجمعة إن البحرية الأمريكية تعد خططا لإيواء ما يصل إلى 25 ألف مهاجر في قواعد ومنشآت أخرى تابعة لها بتكلفة تقدر بنحو 233 مليون دولار على مدى ستة أشهر مع سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتخفيف أزمة متصاعدة على الحدود المكسيكية.

ولم يُطلب حتى الآن من البحرية توفير إقامة للمهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وشدد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن مسودة المذكرة التي تبحث توفير أماكن إقامة في مطارات القوات البحرية ليست إلا لأغراض تتعلق بالتخطيط فقط.

وكانت مجلة تايم أول من نشر هذه الأنباء.

ويواجه ترامب غضبا عاما بسبب سياسته للفصل بين الأطفال وآبائهم المهاجرين مع مواجهة النواب صعوبة في إقرار قانون الهجرة.

وتعطي المذكرة إشارة مبكرة لحجم ما قد تتكلفه خطة ترامب لإيواء آلاف المهاجرين أثناء انتظارهم المحاكمة بموجب سياسته الرافضة لأى تسامح مع المهاجرين.

وقال المسؤول إن المذكرة تصف هذه المنشآت، التي قد تشمل خياما، بأنها “مؤقتة وتقشفية”. وتشير إلى أن هذه المنشآت ستبنى من أجل فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام.(رويترز)