“لوكهيد مارتن” الأمريكية ستنتج مقاتلات إف 16 للبحرين

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة إن مجموعة لوكهيد مارتن الأمريكية الدفاعية واثنتين من الشركات التابعة لها فازت بعقد بـ1,12 مليار دولار لانتاج مقاتلات اف 16 للبحرين.

والعقد الذي تم الاعلان عن خطوطه العريضة في تشرين الثاني/ نوفمبر يتعلق بإنتاج 16 مقاتلة طراز اف 16 بلوك 70.

وسيتم تسليم المقاتلات في 30 ايلول/ سبتمبر 2023 استنادا إلى البنتاغون.

وستُبنى الطائرات في غرينفيل (ساوث كارولاينا، جنوب شرق) وفورت وورث (تكساس، غرب).

وبذلك ستصبح البحرين واحدة من اوائل الدول الخليجية التي تملك هذا الجيل من المقاتلات.

شهدت البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمعت السلطات فيها حركة احتجاج في شباط/ فبراير 2011 في خضم احداث “الربيع العربي” قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها أسرة آل خليفة السنية. وتعرضت السلطات لانتقادات حادة على خلفية قمع معارضي النظام.(أ ف ب)