اكتشاف عملية تأجير أرحام شملت 33 امرأة كمبودية حامل

فنومبينه: قالت الشرطة الكمبودية السبت إنه تم اكتشاف 33 امرأة كمبودية حوامل في أطفال بالإنابة عن زبائن صينيين وذلك أثناء مداهمة لعملية تجارية غير قانونية للأمهات البديلة.

وأضافت الشرطة أن خمسة أشخاص من بينهم مدير صيني اعتقلوا في أعقاب مداهمة شقتين في العاصمة الكمبودية فنومبينه.

وتعد كمبوديا مكانا يحظى بشعبية دولية للأزواج الذين يعانون من العقم ويتطلعون لأن يكون لهم أطفال من خلال الأمهات البديلة التجارية حتى على الرغم من حظر هذه العملية في 2016.

وقال كيو ثيا مدير مكتب مكافحة التهريب في فنومبينه لرويترز اليوم السبت إن خمسة أشخاص من بينهم أربع نساء كمبوديات ورجل صيني اعتقلوا خلال مداهمة الشرطة يوم الخميس.

وأضاف كيو ثيا إن “سلطاتنا وجهت لهم تهمة الإتجار بالبشر والعمل كوسطاء في تأجير الأرحام”.

وقال إن النساء الحوامل لن توجه لهم اتهامات في الوقت الحالي.

وأضاف “إنهن حوامل في أطفال لمواطنين صينيين”. وقال إن تم التعهد بدفع عشرة آلاف دولار لكل امرأة مقابل هذه العملية.

وقال إنه فور أن تصبح المرأة حبلى تحصل على 500 دولار . ويقضي الاتفاق أن تحصل المرأة عند وضع الطفل على 300 دولار شهريا إلى أن تحصل على عشرة آلاف دولار كاملة.

وقال كيو ثيا إن عملية تأجير الأرحام أدت بالفعل إلى ولادة نحو 20 طفلا لزبائن في الصين.(رويترز)