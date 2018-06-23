مقتل أربعة أشخاص على الأقل في اشتباكات بين طالبان وتنظيم الدولة شرقي أفغانستان

لاغمان: وقع اشتباك بين عناصر حركة طالبان وعناصر جماعة خرسان، التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، بإقليم لاغمان، شرقي أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الأفغانية للانباء السبت.

وقال فيلق سلاب 201، التابع للجيش الافغاني في الشرق إن الحادث وقع أمس الجمعة، بالقرب من منطقة الينجار.

وأضاف المصدر أن عناصر طالبان وتنظيم الدولة “داعش” تبادلت إطلاق النار في منطقة “نورلام صهيب”، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الاقل.

وتابع فيلق سلاب، أن المتشددين الذين قتلوا، خلال الاشتباكات، ينتمون إلى جماعة “خرسان”.

ولم تعلق الجماعات المتشددة والارهابية المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان وداعش على التقرير حتى الان.

ويأتي الاشتباك بين طالبان وجماعة خرسان التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في ظل صراعهما لتوسيع نطاق نفوذهما في أفغانستان. (د ب أ)