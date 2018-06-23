انفجار يثير هلعا وسط تجمع عام بحضور رئيس الوزراء الاثيوبي في اديس أبابا

اديس ابابا: سبب انفجار صغير حالة من الهلع خلال تجمع عام السبت بحضور رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي أحمد في وسط اديس ابابا، تحول بعد ذلك إلى تظاهرة ضد الحكومة.

وكان ابيي قد أنهى للتو أمام عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة ميسكيل، خطابه عندما وقع انفجار صغير أدى إلى اندفاع الحشد باتجاه المنصة التي غادرها رئيس الوزراء بسرعة سالما كما يبدو.

ومنذ أن تولى مهامه على رأس الحكومة في اثيوبيا، أجرى ابيي تغييرات كبيرة في البلاد حيث أفرج عن عدد كبير من المعارضين واتخذ إجراءات لتحرير الاقتصاد.

وكان ابيي تولى رئاسة الحكومة خلفا لهايلي ميريام ديسيلين الذي استقال وسط موجة من الاحتجاجات بقيادة أكبر مجموعتين عرقيتين في البلاد.(أ ف ب)