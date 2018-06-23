ترامب يدعو كندا لزيادة إسهاماتها في نفقات “الناتو”

أوتاوا: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كندا إلى زيادة إسهاماتها في نفقات الدفاع لحلف الشمال الأطلسي “ناتو”.

جاء ذلك في رسالة بعثها ترامب لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في 19 يونيو/حزيران الحالي، حسب ما كشفته وكالة الأنباء الكندية “Canadian Press”.

وأوضح ترامب في رسالته أن عدم إيفاء الحلفاء بالتزاماتهم في زيادة إسهاماتهم بنفقات الدفاع للناتو، تسبب خيبة أمل لدى الولايات المتحدة.

وقال ترامب: “لا تريد الولايات المتحدة تجاهل فشل الناتو في التعامل مع القضايا الأمنية المشتركة”.

بالمقابل، أشاد ترامب بإسهامات كندا الدفاعية في كافة أرجاء العالم بما فيها بعثات قوة السلام التابعة للأمم المتحدة والعراق وسوريا وأفغانستان.

واستدرك بالقول: “لكن هذه الإسهامات لا تعفينا من التزاماتنا من أجل توفير الموارد اللازمة للناتو”.

وتطرق الرئيس الأمريكي في رسالته إلى قمة الحلف المزمع عقدها في العاصمة البلجيكية بروكسل الشهر المقبل.

وأكد على ضرورة الحفاظ على مصداقية الحلف من خلال الوفاء بالالتزامات المصادق عليها في القمة.

وأردف: “أتطلع إلى رؤية التزام قوي من كندا بغية تحقيق الأهداف التي اتفقنا عليها بشأن تعهدات الاستثمار الدفاعي”.

وتعليقاً على تسرب الرسالة إلى الإعلام، أوضحت “ريني فيلياترولت” المتحدثة باسم وزير الدفاع الكندي أن كندا تفخر بإسهامها في كافة العمليات التي نفذها حلفاء الناتو إلى يومنا.

وبيّنت أن مشاركة كندا في عمليات الناتو تعتبر مؤشراً ملموساً على التزمها بالحلف. (الأناضول)