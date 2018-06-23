فنانة مصرية: أنا عبقرية وأجمل من كيم كارديشيان- (فيديو)

“القدس العربي”: وصفت الفنانة المصرية ميرهان حسين نفسها بالعقربة وقالت “أنا أجمل من كيم كاردشيان”، خلال حلولها ضيفة على الموسم الثاني من برنامج “قالوا وقولنا” مع الإعلامية آلاء لاشين عبر الفضائية المصرية الأولى.

وكشفت حسين الكثير من خبايا حياتها الشخصية والفنية، منها تشبيهها بالنجمة الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان”، قائلةً: “أعجبني التشبيه بكيم ولكنني أجمل منها”.

وعن موقفها من الزواج أجابت: “أنا لا أرفض فكرة الزواج، ولكنني انتظر الرجل المناسب الذي أحيا معه علاقة حب حقيقية مبنية على التفاهم والاحترام”.

ونفت ميرهان عن نفسها الغرور، ووصفت نفسها بأنها “عقربة جدا”، وذلك حال تعرضها للأذية من أحد، وبينت أنها تعرضت للكثير من مواقف الغدر في حياتها، وأنها قامت بقطع علاقتها مع كل من غدر بها على حد قولها.

وخاضت مريهان حسين السباق الرمضاني السابق 2018 من خلال مشاركتها بمسلسلين هما “الأب الروحي الجزء الثاني” مع النجم أحمد عبد العزيز، والثاني شخصية رغدة في مسلسل “أيوب” مع النجم مصطفى شعبان.