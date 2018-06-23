محمد رمضان يتحدى منتقديه في “نامبر وان”! -(فيديو)

لندن – “القدس العربي”: أطلق النجم محمد رمضان ، كليب أغنيته الجديدة “نامبر وان” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، حيث يظهر رمضان وهو يجلس على أريكة ويشاهد جدال الإعلاميين حوله، ثم ينطلق بعدها بالغناء غير مكترث لهم.

وحقق الفيديو ما يقارب المليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه، واعتبره البعض غروراً من “رمضان”، بعد وصفه لمنتقديه من الفنانين بـ”الحمير” ومنافسيه بـ”الأغبياء”، وذلك خلال تأكيده على أنه رقم واحد في شهر رمضان، رغم تعرض مسلسله “نسر الصعيد” لهجوم بسبب اخطاءه وعدم تحقيقه النجاح المرجو منه.