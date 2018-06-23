وائل جسار يهاجم أحلام: مش شايفك! -(فيديو)

لندن – “القدس العربي”: قال النجم وائل جسّار في برنامج “آراب وود”، أن على النجمة الاماراتية أحلام، أن تردّ على الفنانين برقي كي يستطيع هو ان يردّ عليها بالمثل، وذلك بعد انتقاده لجنة برنامج “ذا فويس″.

وأضاف قائلاً: “مين أحلام؟ بما انها لا تعرف من هو وائل جسار فأنا أقول لها: مش شايفك”.

وكان جسار قال في مقابلة سابقة رداً على سؤال عن رأيه في لجنة تحكيم الموسم الجديد: “لا أريد مشاكل، عندما أعبّر عن رأيي يفهمني الآخرون بطريقة خاطئة. أنا أحب كل أعضاء اللجنة، ولا توجد مشكلة بيني وبين أحد. وعندما أعبّر عن رأيي سأُتَّهَم بالغيرة أو الحسد، ولذلك أترك للناس أن تقيّم”.

وأضاف أن “الفنان محمد حماقي يبدو راقياً جداً، وهو ذكّرني بكاظم الساهر، وهو يملأ مكانه”.