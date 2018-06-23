رغد صدام حسين: لم أعلن وفاة عزت الدوري

“القدس العربي”: نفت رغد إبنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين السبت ما تناقلته وسائل إعلام من أنباء نقلا عنها تفيد بوفاة الأمين العام لحزب البعث المحظور في البلاد عزة الدوري.

وقال بيان صادر عن رغد السبت، إن “ما نشرته وكالة روسية غير صحيح إطلاقا ولا يوجد هكذا تصريح صادر من قبلنا”، منوهة إلى أن “المحامي هيثم الهرش كان محاميا سابقا، وانتهى توكيله منذ زمن بعيد”.

وتابع البيان ان “رغد تنفي كل الأخبار الكاذبة التي يتم تناقلها عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرا إلى “أن أي تصريح او خبر ينشر عنها يُعد كاذبا مالم يتم إصداره منها شخصيا بالصوت والصورة”.

وتداولت وسائل إعلام عراقية محلية أنباء عن وفاة نائب الرئيس العراقي في حقبة صدام حسين، عزة الدوري.

ونشرت صحيفة “أخبار العراق” بنسختها الإنكليزية، ومواقع عراقية إعلان نسبته إلى رغد صدام حسين، إبنة الرئيس العراقي الراحل يشير إلى وفاة عزة الدوري.

والدوري نائب الرئيس السابق للعراق، والرجل الثاني إبان حكم البعث بقيادة صدام حسين حيث شغل مركز نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.