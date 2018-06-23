العثور على وجبات صنعت خصيصاً للجيش الإماراتي في سيارات تابعة لقوات حفتر في ليبيا ـ (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: نشر المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى، مقطع فيديو يظهر وجبات طعام مصنّعة خصيصاً للجيش الإماراتي، في إحدى السيارات التابعة لقوات اللواء خليفة حفتر.

وظهرت في الفيديو وجبات طعام معبأة في غلاف خفيف الوزن ومعدة لتناولها سريعاً أثناء الحروب، وأنها قد صنعت خصيصاً للجيش الإماراتي، حيث عثرت القوات التابعة لإبراهيم الجضران على الوجبات أثناء تقدم قوات “حفتر” نحو منطقة رأس لانوف، قبل أن تنسحب منها بعد ساعات .

وكانت قوات حرس المنشآت النفطية قد تمكنت من السيطرة على مينائي رأس لانوف والسدة بالهلال النفطي، عقب عملية التفاف نفذتها على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي أعلنت السيطرة على منطقة الهلال النفطي، إثر هجوم شنته صباح الخميس في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “الاجتياح المقدس″.

إلا أن قوات حرس المنشآت النفطية دخلت إلى منطقة رأس لانوف من جهة وادي الحيلة الجنوبي، مدمرة عشرين آلية عسكرية، وقبضت على عدة مسلحين تابعين لحفتر.