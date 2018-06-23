أويحيى: الشعب الجزائري يتمنى استمرار بوتفليقة في الحكم

الجزائر: أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى،زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن الظروف السياسية التي تعيشها البلاد، هي سبب دعوة الحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة.

وتنتهي العهدة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة البالغ من العمر 82 عاماً، في أيار/مايو .2019

وقال أويحيى، في مؤتمر صحافي السبت في ختام الدورة الخامسة للمجلس الوطني لجزب التجمع الوطني الديمقراطي ، إن ” الظروف السياسية التي تعيشها الجزائر جعلتنا نناشد بوتفليقة للاستمرار في منصبه كرئيس، نحن نرى أن الساحة السياسية ودن احتقار لأحد تستلزم بقاء بوتفليقة، الشعب الجزائري سعيد وهو أيضا يتمنى استمرار بوتفليقة”.

وأضاف :” الرئيس بوتفليقة في كامل قدرته على التحليل والتسيير والتحكيم، والحكومة التي تبقى تحت سلطة ورقابة البرلمان تطبق دائما تعليماته”.

وأشار أويحيى إلى استعداد حزب التجمع الوطني الديمقراطي للمشاركة في الحوار السياسي بشرط احترام مؤسسات الدولة والدستور، لافتاً إلى أن جهات لم يسمها ” تريد تعفين المجتمع الجزائري بعدما فشلت في ضرب استقرار البلد”. (د ب أ)