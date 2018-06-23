الأردن ينفي لقاء بن سلمان ونتنياهو في عمان

عمان -”القدس العربي”: نفى مصدر رسمي اردني صحة الانباء التي تداولتها صحف اسرائيلية، عن عقد لقاء بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الاردنية عمان مؤخراً.

وقال المصدر بحسب وسائل اعلام اردنية بأن هذه الانباء عارية عن الصحة.

وكانت صحيفة “معاريف” العبرية، قالت بأن محمد بن سلمان التقى بنيامين نتنياهو، في الأردن، أثناء زيارة الأخير لعمان، يوم الأثنين الماضي. زاعمة انهما التقيا في القصر الملكي الأردني.