مراسلة صحيفة أمريكية تفضح السعودية وقرصنتها لمباريات المونديال ـ (تغريدة)

“القدس العربي”:

استغربت مارغريتا ستانساتي، مراسلة صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية زعم السعودية أنها تحارب القرصنة، ونفي سعود القحطاني وهو من أقرب مستشاري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاتهامات الموجهة للرياض بالقرصنة على بث مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تملك شبكة (بي إن سبورتس)، ومقرها قطر، حقوق البث الإقليمية لها.

وأكدت الصحافية في تغريدة على حسابها على “تويتر” أن “السعودية تقول أنها تحارب القرصنةـ، غير أن قناة “بي آوت كيو” المتهمة بقرصنة مباريات كأس العالم، كان تبث المباريات في مناسبة برعاية حكومية، على شاشة كبيرة في شارع الرياض الرئيسي”.

Saudi Arabia says it's fighting piracy. Yet the channel BeoutQ, which is accused of broadcasting pirated World Cup content, was playing at a government-sponsored event and on a large public screen in Riyadh's main boulevard https://t.co/ZA1xmqvpeb

— Margherita Stancati (@margheritamvs) 23 June 2018