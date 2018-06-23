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جلطات وإصابات بالسرطان لمعتقلي الرأي بالسعودية – (فيديو)

Jun 23, 2018

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لندن – “القدس العربي”: تدهورت صحة مجموعة من معتقلي الرأي داخل سجون الأجهزة الأمنية السعودية، ونقل بعضهم للمستشفيات نتيجة الإصابة بالجلطات، إلى جانب إصابة البعض الآخر بمرض السرطان دون توفير الرعاية الصحية اللازمة أو المحاكمة أو الإفراج بقصد العلاج.

 وكشفت الصفحة الرسمية لمعتقلي الرأي بالسعودية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن إصابة المعتقل السياسي العقيد زايد البناوي بمرض السرطان، دون توفر معلومات عن حالته الصحية .

وبحسب الصفحة تدهورت قبل أشهر صحة المعتقل السياسي الدكتور مصطفى الحسن، أثناء اعتقاله بسبب مرض السرطان، ما أجبر السلطات على الإفراج عنه في آذار / مارس الماضي بعد نصف سنة من الاعتقال.

 وأضافت أنه “قبل أسابيع قليلة، تم نقل د. #موسى_القرني إلى المستشفى بعد إصابته بالجلطة .. واليوم مرض السرطان يعصف بجسم العقيد #زايد_البناوي”.

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