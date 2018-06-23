جلطات وإصابات بالسرطان لمعتقلي الرأي بالسعودية – (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: تدهورت صحة مجموعة من معتقلي الرأي داخل سجون الأجهزة الأمنية السعودية، ونقل بعضهم للمستشفيات نتيجة الإصابة بالجلطات، إلى جانب إصابة البعض الآخر بمرض السرطان دون توفير الرعاية الصحية اللازمة أو المحاكمة أو الإفراج بقصد العلاج.

وكشفت الصفحة الرسمية لمعتقلي الرأي بالسعودية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن إصابة المعتقل السياسي العقيد زايد البناوي بمرض السرطان، دون توفر معلومات عن حالته الصحية .

وبحسب الصفحة تدهورت قبل أشهر صحة المعتقل السياسي الدكتور مصطفى الحسن، أثناء اعتقاله بسبب مرض السرطان، ما أجبر السلطات على الإفراج عنه في آذار / مارس الماضي بعد نصف سنة من الاعتقال.

وأضافت أنه “قبل أسابيع قليلة، تم نقل د. #موسى_القرني إلى المستشفى بعد إصابته بالجلطة .. واليوم مرض السرطان يعصف بجسم العقيد #زايد_البناوي”.

الضابط المعتقل #زايد_البناوي، لايزال خلف القضبان منذ نهاية أكتوبر الماضي. pic.twitter.com/bNl3nO4H9x — معتقلي الرأي (@m3takl) May 4, 2018

تأكد لنا أن المعتقل، العقيد المتقاعد #زايد_البناوي، مصاب بمرض السرطان، وأن وضعه الصحي في تدهور بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجن.

(تاريخ الاعتقال 24/10/2017) pic.twitter.com/aHjZNLz07B — معتقلي الرأي (@m3takl) June 23, 2018

قبل أشهر، تدهورت صحة د. مصطفى الحسن أثناء اعتقاله بسبب مرض السرطان (تم الإفراج عنه في مارس الماضي بعد نصف سنة من الاعتقال)، وقبل أسابيع قليلة، تم نقل د. #موسى_القرني إلى المستشفى بعد إصابته بالجلطة .. واليوم مرض السرطان يعصف بجسم العقيد #زايد_البناوي !!

أي جرائم حقوقية هذه !!؟ pic.twitter.com/WMhJF1cQ5K — معتقلي الرأي (@m3takl) June 23, 2018

الإهمال الطبي في السجون السعودية جريمة حقوقية لا تغتفر !!

الحرية للعقيد المتقاعد #زايد_البناوي pic.twitter.com/TJu0ndmVbH — معتقلي الرأي (@m3takl) June 23, 2018

مرّت 9 أشهر تماماً على الاعتقال التعسفي للدكتور #محمد_البراك، أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى.

(تاريخ الاعتقال 23/9/2017) pic.twitter.com/Sk9h1XFQyH — معتقلي الرأي (@m3takl) June 23, 2018