مقتل جنرال من الحرس الثوري الإيراني في سوريا

طهران: أعلن الحرس الثوري الايراني السبت، مقتل احد جنرالاته في سوريا خلال مهمة تقديم استشارات لقوات النظام السورية.

وجاء في نبأ قصير اوردته وكالة انباء الحرس الثوري الايراني، ان “الجنرال الميداني شاهرخ دائي بور استشهد في مدينة البوكمال في سوريا خلال مهمة تقديم استشارات” لقوات النظام.

ولم تعط الوكالة اية معلومات حول ظروف مقتل الجنرال، الذي عرفت عنه على انه قائد سابق لوحدة خلال الحرب الايرانية-العراقية (1980-1988) واصيب خلال هذا النزاع قبل ان يتولى مناصب متعددة في سلاح المدفعية.

والبوكمال الواقعة في شرق سوريا على بعد كيلومترات فقط من الحدود العراقية، سيطرت عليها القوات الموالية للنظام السوري وحلفاؤها في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 من ايدي مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يستند الى شبكة واسعة من المصادر في سوريا، فإن قوات النظام السورية استعادت في 11 حزيران/يونيو مواقع كان تنظيم الدولة الاسلامية تمكن من دخولها في قسم من المدينة خلال فترة حوالى 72 ساعة بعد هجوم اطلقه اثر سلسلة هجمات انتحارية دامية.

وتشكل ايران مع روسيا ابرز داعمي نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

ويتواجد في سوريا آلاف المقاتلين الايرانيين او الافغان الذين تعتبرهم طهران “متطوعين” وكذلك “مستشارون عسكريون” لدعم النظام السوري.

وتشير الصحافة الايرانية في بعض الاحيان الى معلومات عن خسائر في سوريا. (أ ف ب)