مفوضية الانتخابات العراقية: لم يتم إصدار توجيهات لبدء عملية العد والفرز اليدوي

بغداد: أعلن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق السبت، في بيان، أنه لم يتم التوجيه بإجراء عملية العد والفرز اليدوي في الوقت الحالي إلا بعد استكمال كافة متطلباته وفقا للتعديل الثالث لقانون مجلس النواب ومارسمه قرار المحكمة الاتحادية .

ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع المجلس لمناقشة العديد من المسائل المتعلقة بإجراءات العد والفرز اليدوي وفقاً للتعديل الثالث لقانون الانتخابات، حسبما ذكر البيان.

وأشار البيان إلى أن المجلس اتفق على “إجراء التحقيق الإداري بشأن حادث الحريق الذي تعرضت له مخازن حفظ صناديق الاقتراع في مكتب انتخابات الرصافة وكذلك مع الموظفين والأشخاص المتواجدين أثناء وقوع الحريق وتدوين أقوال ممن تكون لهم شهادة حول الحادث في ضوء التقرير المقدم من قبل القاضي المنتدب لمكتب انتخابات الرصافة ومتابعة التحقيق القضائي الجاري بشأن الموضوع من قبل محكمة التحقيق المختصة”.

وأوضح البيان ” تم التباحث مع مدراء مكاتب الانتخابات في المحافظات من القضاة المنتدبين بشأن متطلبات عملية العد والفرز اليدوي وفق مقتضيات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب والإيعاز لجميع مدراء المكاتب الانتخابية في المحافظات من القضاة المنتدبين بإجراء الكشف على مواقع خزن صناديق الاقتراع وأجهزة التحقق الإلكتروني وغيرها من المواد المساعدة للعملية الانتخابية وبيان إعدادها بشكل دقيق وإرسال محاضر الكشوفات لمقر المفوضية في المكتب الوطني”.

وطالب المجلس بتهيئة ” الأماكن المخصصة لإجراء العد والفرز اليدوي مع ضرورة التأكيد على الجانب الأمني المتعلق بحماية مواقع الخزن من خلال مفاتحة مديريات الشرطة وقيادة العمليات في المحافظات لتهيئة الحماية المناسبة لها “.

ونوه البيان “أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنعى وفاة أحد موظفيها اليوم في أحد مخازن حفظ صناديق الاقتراع ضمن مكتب انتخابات الكرخ اثناء تأديته لواجبه الرسمي وأن تحقيقاً أُجري لمعرفة أسباب الوفاة”.(د ب أ)