وزير سعودي: التحالف استعاد ما يزيد عن 85% من أراضي اليمن

جدة: قال وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد‎، السبت، إن التحالف العربي، “تمكن من استعادة وتحرير ما يزيد عن 85% من الأراضي اليمنية مع التزامه التام بقواعد الاشتباك وحماية المدنيين”.

جاء ذلك في كلمته، اليوم، أمام اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي يعقد برئاسته في قصر المؤتمرات بجدة.

وأضاف الوزير أن الاجتماع يهدف إلى “مراجعة الجهد الإعلامي لدول لتحالف خلال الفترة الماضية وبحث سبل تطويرها والتصدي للإعلام المعادي للتحالف”.

وأشار إلى أنه “لا يخفى عليكم ما تقوم به وسائل الإعلام المعادية لدول التحالف والحكومة الشرعية في اليمن من تزييف وخداع واختلاق”، داعياً إلى “التنسيق المشترك فيما بيننا لتوحيد الخطاب الإعلامي لدول التحالف”.

وقال إن الحوثيين هددوا “أمن السعودية بإطلاق أكثر من 152 صاروخاً باليستياً تصدت لها قوات دفاعنا الجوي”.

وبين أن التحالف أطلق “عملية عسكرية وإنسانية لتحرير ميناء الحديدة غرب اليمن بهدف إيقاف عمليات تهريب الأسلحة وضمان أمن حركة الملاحة البحرية وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية”.

بدوره، دعا وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان، في كلمته إلى تبني استراتيجية إعلامية واضحة، لافتاً إلى أهمية “الاستفادة من “الإعلام الجديد” ومنصات التواصل الاجتماعي لما لها من تأثير ودور فعال” .

وفي السياق ذاته، قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر(مستقل/ أعلى هيئة لإدارة شؤون الإعلام والصحافة بالبلاد)، في كلمته: “أثبتت كل التجارب على أرض اليمن أنه لا حل عسكري، وأن الحل يجب أن يكون سياسياً، لكن المشكلة التي تواجهنا الآن هي تعنت الحوثيين، ورفضت كل محاولات السلام”.

ويضم تحالف دعم الشرعية في اليمن (تقوده السعودية منذ مارس/ آذار 2015)، عدة دول عربية وإسلامية، بينها مصر، السعودية، الإمارات، الأردن، البحرين، باكستان، جيبوتي، السودان، والمغرب.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الثقافة والاتصال المغربية، أن وزيرها محمد الأعرج “لن يشارك” في الاجتماع “لارتباطات متعلقة بأجندته”، دون إعطاء تفاصيل أخرى.

ومنذ أسابيع، تتواصل العمليات القتالية على طول الساحل الغربي لليمن باتجاه محافظة الحُديدة، حيث بدأت القوات اليمنية بإسناد من التحالف العربي، فجر 13 يونيو/ حزيران الجاري، عملية عسكرية لتحريرها من الحوثيين.

ويعاني اليمنيون أوضاعاً معيشية وصحية متردية للغاية؛ جراء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، منها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014. (الأناضول)