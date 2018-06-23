كيت هارينغتون صاحب دور جون سنو في “صراع العروش” يتزوج زميلته روز ليزلي

لندن: يعقد الممثلان البريطانيان كيت هارينغتون وروز ليزلي اللذان لعبا دور الحبيبين جون سنو وايغريت في المسلسل التلفزيوني الشهير “صراع العروش”(غايم اوف ثرونز)، قرانهما في بريطانيا السبت.

وسيتزوج النجمان البالغان 31 عاماً في شمال شرق اسكتلندا، بعدما وصل زميلاهما في العمل اميليا كلارك التي أدت دور داينيريز تارغاريين وبيتر دينكلايج الذي أدى دور تيرايون لانيستر إلى مدينة ابيردين المجاورة الجمعة.

وكان العروسان اللذان التقيا للمرة الأولى خلال التصوير في 2012، أعلنا خطوبتهما عبر صحيفة “تايمز″ في ايلول/سبتمبر الماضي فيما أبلغا الشهر الماضي هيئة السجلات المحلية بموعد زفافهما.

وتقام المراسم في قصر واردهيل كاسل النائي في ابردينشير الذي كان مملوكاً لعائلة ليزلي على مدى تسعة قرون بحسب “ذي دايلي مايل”.

وقد توقفت ليزلي عن العمل في المسلسل في 2014 غير أن هارينغتون الذي يؤدي دوراً رئيسياً في العمل ظهر في كل الحلقات. (أ ف ب)