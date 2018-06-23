حماس: الجولات الأمريكية في المنطقة محكوم عليها بالفشل

غزة: قالت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، السبت، إن الجولة الأمريكية الأخيرة في المنطقة محكوم عليها بالفشل بسبب الانحياز الأمريكي المطلق لدولة الاحتلال (إسرائيل) على حساب الحق الفلسطيني.

وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي للحركة، في بيان للحركة، إن حركته “ترفض كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ما يسمى بصفقة القرن”.

ولفت إلى أن استمرار مسيرات العودة “تأكيد على تكاتف القوى الفلسطينية وتعاضدها في الميدان رغم ما ينشأ من احتكاكات وخلافات بين القوى والأحزاب السياسية. وأن استمرار المسيرات تؤكد تصميم الشعب الفلسطيني وإصراره على المضي في نضاله لتحقيق أهدافه العادلة بكل الطرق والوسائل”.

وعقد مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي الخاص بالسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، منذ الثلاثاء الماضي، سلسلة اجتماعات، شملت العاهل الأردني، عبد الله الثاني، في الأردن، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في السعودية، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، وأمير قطر، تميم بن حمد، في الدوحة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل.

وقال البيت الأبيض إن الاجتماعات بحثت العلاقات الثنائية مع هذه الدول وسبل تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة، وجهود إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة “يديعوت أحرونوت” ذكرت، الجمعة، عقب مباحثات أجراها المسؤولان الأمريكيان مع نتنياهو أن جولة كوشنير وغرينبلات مرتبطة، على الأرجح بـ”صفقة القرن”، التي تعمل عليها إدارة ترامب لمعالجة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويتردد أن هذه الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات “مجحفة”، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية، تمهيدا لقيام تحالف إقليمي تشارك فيه دول عربية وإسرائيل، في مواجهة الرافضين للسياسات الأمريكية والإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن “الجولات الأمريكية المتعددة في المنطقة، واستمرار البحث عن أفكار أو الإعداد لصفقة أو خطة، متجاوزة القيادة الفلسطينية، لن تؤدي سوى إلى طريق مسدودة”.