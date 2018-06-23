أبرشية في باريس تعلّق عمل كاهن صفع طفلا أثناء تعميده- (فيديو)

باريس: منعت أبرشية مو في باريس أحد كهنتها من إقامة “أي مراسم عمادة أو زواج” بعدما صفع طفلا أثناء تعميده وأثار بذلك موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر في الأيام الماضية مقطع مصوّر شوهد ملايين المرات، يظهر فيه الكاهن البالغ من العمر 89 عاما وهو يقيم مراسم تعميد طفل. وبعدما طلب الكاهن من الطفل الهدوء مرارا عمد إلى صفعه على مرأى من والديه المتفاجئين.

وفسّرت الأبرشية هذا الفعل بأن الكاهن الطاعن في السنّ كان مرهقا “لكن ذلك لا يبرّر ما فعل”، بحسب ما جاء في بيان.

وتابع البيان أن الكاهن لن يقيم بعد اليوم مراسم الزواج والعمادة.

وقال الكاهن لإذاعة “فرانس إنفو”، الجمعة، “كان ذلك بين المداعبة والصفعة الخفيفة، أردت أن أهدّئه ولم أعرف ماذا أفعل تماما”.