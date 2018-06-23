المكسيك تضع قدما في دور الـ16 للمونديال بفوز مثير على كوريا الجنوبية

روستوف: وضع المنتخب المكسيكي قدما وساق في دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم في روسيا بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي 2 1/ اليوم السبت على استاد روستوف أرينا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المكسيكي بهدف سجله كارلوس فيلا من ضربة جزاء في الدقيقة 26 ثم أضاف خافيير هرنانديز “تيتشاريتو” الهدف الثاني في الدقيقة .66

وتكفل سون هيونج مين بتسجيل الهدف الوحيد لكوريا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحقق منتخب المكسيك فوزه الثاني على التوالي ليتصدر المجموعة السادسة بست نقاط فيما يتذيل منتخب كوريا الترتيب بلا رصيد من النقاط بعد خسارته للمرة الثانية على التوالي حيث خسر في المباراة الأولى أمام السويد بهدف دون رد.

وكان المنتخب المكسيكي قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الألماني 1 / صفر يوم الأحد الماضي على ملعب استاد لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو في مباراته الأولى بالمجموعة السادسة.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم المنتخب الألماني مع نظيره السويدي حيث قد تحدد هذه المباراة مصير المجموعة السادسة.

كما نجح الفريق المكسيكي في محو أثار العقوبة التي فرضت بحقه بسبب سلوك جماهيره خلال مباراة يوم الأحد ، حيث رددت الجماهير هتافات ضد المثليين ، ليوقع الاتحاد الدولي (فيفا) غرامة على الاتحاد المكسيكي.

ويشارك الفريق المكسيكي في المونديال للمرة السادسة عشر وتأهل الفريق مرتين من قبل لدور الثمانية في نسختي 1970 و.1986

أما منتخب كوريا فيشارك في كأس العالم للمرة العاشرة وكان أبرز إنجاز سابق للفريق احتلال المركز الرابع في نسخة .2002

وقبل انطلاق المونديال خاض منتخب كوريا أربع مباريات ودية حيث فاز على هندوراس 2 /صفر وخسر امام البوسنك والهرسك 1 3/ ثم تعادل مع بوليفيا سلبيا وخسر أمام السنغال صفر.2/

وخاض منتخب المكسيك ثلاث مباريات ودية قبل المونديال حيث تعادل مع ويلز سلبيا ثم فاز على اسكتلندا 1 /صفر وخسر أمام الدنمارك صفر.2/

وبدأت المباراة بشكل سريع من جانب الفريقين بحثا عن تسجيل هدف مبكر، لكن أي من الفريقين لم يستطع تهديد مرمى الأخر بشكل صريح في أول خمس دقائق.

وجاءت أولى ملامح الخطورة بعد مضي عشر دقائق من بداية اللقاء حيث ارتقى خافيير هرنانديز برأسه لضربة حرة مباشرة ولكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة.

ورد الفريق الكوري بهجمة سريعة كادت أن تسفر عن هدف بواسطة لي يونج ولكن هيرفينج لوزانو تدخل في اللحظة الأخيرة وحرمه من التسجيل.

وضاعت فرصة محققة للفريق الكوري عن طريق سون هيونج مين بعد أن تهيأت له الكرة أمام المرمى لكن الدفاع المكسيكي أنقذ مرماه من هدف مؤكد.

وأنقذ الحارس جييرمو أوتشوا المرمى المكسيكي من هدف محقق وتصدى بأطراف أصابعه لضربة رأس رائعة من كي سونج يونج.

واحتسب الحكم الصربي ميلوراد مازيك ضربة جزاء للمكسيك بعد أن لمست الكرة يد جانج هيون سوو، ليسجل منها كارلوس البرتو فيلا هدف التقدم لبلاده في الدقيقة .26

وكاد ميجيل لايون أن يسجل الهدف الثاني للمكسيك في الدقيقة 28 عبر تسديدة رائعة من على خط منطقة الجزاء لكن الكرة لمست أحد المدافعين وخرجت لضربة ركنية.

وكان بمقدور سون هيونج مين أن يدرك التعادل لكوريا في الدقيقة 32 عبر ضربة حرة نفذها بشكل رائع لكن الكرة علت العارضة بقليل.

وضاعت فرصة كورية جديدة قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول عندما انفرد سون هيونج مين بالمرمى المكسيكي ولكن الحارس اوتشوا وقف له بالمرصاد.

ولم يحدث أي جديد خلال الدقائق الأخيرة لينهي منتخب المكسيك الشوط الأول متقدما بهدف دون رد.

وبعد مرور سبع دقائق من بداية الشوط الثاني طالب لاعبو كوريا الحصول على ضربة جزاء بعد أن لمست الكرة يد كارلوس سالسيدو، لكن الحكم احتسب ضربة ركنية للفريق.

وكاد كي سونغ يونغ أن يدرك التعادل لكوريا في الدقيقة 56 عبر تسديدة صاروخية ولكن اوتشوا أمسك الكرة بثبات.

ورد الفريق المكسيكي بهجمة مرتدة سريعة انتهت بتسديدة رائعة من اندريس جوادرادو لكم الحارس الكوري هيون اوه جو تصدى للكرة ببراعة يحسد عليها.

وجاءت الدقيقة 66 لتشهد الهدف الثاني للمكسيك بتوقيع خافيير هرنانديز بعد هجمة مرتدة سريعة بدأت من قبل وسط الملعب قبل أن تصل الكرة إلى لوزانو الذي مرر إلى تيتشاريتو ليخدع الدفاع الكوري والحارس ويسدد كرة رائعة في الشباك معلنا عن الهدف الدولي رقم 50 في مسيرته.

وبعد الهدف الثاني للمكسيك، هاجم منتخب كوريا بكل خطوطه أملا في تقليص الفارق وبالفعل وصل الفريق أكثر من مرة لمرمى اوتشوا لكنه افتقد إلى الدقة في اللمسة الأخيرة.

ورد سون هيونج مين بهدف لكوريا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر تسديدة رائعة من مسافة بعيدة.(د ب أ)