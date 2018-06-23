بريطانيا تحذر رعاياها في الإمارات من استهداف صاروخي محتمل

“القدس العربي”: حذرت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، رعاياها في الإمارات من “استهداف صاروخي محتمل” على البلاد.

وجاء التحذير تحت عنوان “تحديث عن الصواريخ المحتملة”، في موقع الخارجية البريطانية الرسمي، والذي تم توجيهه للرعايا البريطانيين في الإمارات، ومن ينوون زيارة دبي وباقي المدن الإماراتية.

وقالت الخارجية في تحذيرها إنه من المرجح أن ينفذ الإرهابيون هجمات في الإمارات، وطالبتهم بالنظر إلى قسم الإرهاب، لمعرفة طبيعة التهديدات.

وأوضحت أن الإرهابيين يصدرون بيانات تهدد بتنفيذ هجمات في منطقة الخليج، وتشمل هذه الإشارات للهجمات على المصالح الغربية، بما في ذلك المجمعات السكنية والعسكرية والنفطية والنقل والمصالح الجوية، فضلا عن الأماكن المزدحمة، بما في ذلك الفنادق والشواطئ ومراكز التسوق والمساجد.

ويشير تحذير الخارجية البريطانية إلى أنه “في عام 2018 ، تم إطلاق العديد من الصواريخ إلى المملكة العربية السعودية من اليمن. وقد تم اعتراض الغالبية العظمى من هذه الصواريخ وتدميرها، ولكن كان هناك عدد ضئيل من الضحايا”.

ويضيف “هناك معلومات تداولتها وسائل الإعلام تشير إلى أنه قد يكون هناك أيضًا محاولات لاستهداف الإمارات بالصواريخ”.

وطالبت الخارجية رعاياها بالحذر واتباع نصائح السلطات المحلية.

وسبق وأن هدد زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، باستهداف الإمارات بالصواريخ. إذ قال في كلمة متلفزة، في سبتمبر/أيلول الماضي، إن القوة الصاروخية لجماعته قامت “بتجربة صاروخية ناجحة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وأن دولة الإمارات كلها باتت في مرمى صواريخ جماعته”.