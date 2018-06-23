إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية دهس بالضفة 

القدس: قال الجيش الإسرائيلي إن 3 من عناصره أصيبوا، مساء السبت، في عملية دهس بمدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وأفاد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، في تصريح مكتوب، بأن “سائق سيارة فلسطيني حاول دهس قوة من الجيش قرب قرية حوسان في بيت لحم”.

وأشار إلى إصابة 3 جنود بجروح طفيفة وتم علاجهم في مكان الحادث قبل إجلائهم إلى المستشفى”.

ولفت أدرعي إلى أنه “يتم تمشيط المنطقة بحثا عن المنفذ”.

وفي 16 مارس/آذار قتل فلسطيني جنديين إسرائيليين دهسا بسيارته وأصاب اثنين آخرين بجروح.

وتحولت محاولات الدهس إلى طريقة شائعة ينفذ من خلالها فلسطينيون هجمات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

(وكالات)