متحدثة البيت الأبيض: طُردت من مطعم بسبب عملي مع الرئيس ترامب- (تغريدة)

واشنطن: كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أنها تعرضت للطرد من مطعم بولاية فرجينيا الأمريكية؛ بسبب وظيفتها.

وفي تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”، السبت، قالت ساندرز: “مساء أمس، طلب مني صاحب مطعم ريد هين في ليكسينغتون، بفرجينيا المغادرة، لأنني أعمل مع الرئيس ترامب”.

وأضافت: “هذا العمل يتحدث عنه (صاحب المطعم) أكثر مني، فأنا أبذل قصارى جهدي للتصرف بشكل جيد مع جميع الناس حتى مع الذين لا أحمل معهم نفس الفكر، وسأبقى كذلك”.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so

— Sarah Sanders (@PressSec) June 23, 2018