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شركة ملابس أمريكية توجه صفعة لميلانيا ترامب بسبب سترتها المثيرة للجدل- (صورة)

Jun 23, 2018
ميلانيا ارتدت سترة كتب عليها: أنا لا أهتم، هل تهتم أنت؟
ميلانيا ارتدت سترة كتب عليها: أنا حقا لا أهتم، هل تهتم أنت؟

نيويورك: وجهت شركة ملابس أمريكية ضربة لميلانيا ترامب بإنتاج معاطف تحمل عبارة “أنا مهتمة حقا، أليس كذلك؟” ردا على ارتداء ميلانيا ترامب معطفا مكتوبا عليه “أنا غير مهتمة حقا، أليس كذلك؟” خلال زيارة للأطفال المهاجرين المنفصلين عن آبائهم.

وقالت إيما ماكلروي، الرئيسة التنفيذية لشركة ويلدفانغ للملابس في بورتلاند بولاية أوريغون، إن جميع عائدات المعاطف، التي يباع الواحد منها مقابل 98 دولارا، ستمنح إلى جماعة تدافع عن اللاجئين والمهاجرين في تكساس.

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وطغت مسألة ارتداء المعطف على زيارة ميلانيا، يوم الخميس، لمركز في تكساس لإيواء الأطفال المهاجرين.

وأثار معطفها عاصفة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت متحدثة باسمها إن المعطف لا يحمل أي رسالة خفية بينما كتب ترامب تغريدة يقول فيها إن الكلام المكتوب على المعطف يشير إلى “الأخبار الكاذبة”.

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1 COMMENT

  1. *لا ترامب ولا زوجته
    يهتمون بالمهاجرين
    أو (الفقراء) سواء داخل
    أمريكا أو خارجها..
    *هؤلاء تعودوا على حياة
    الأثرياء فقط.
    سلام

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