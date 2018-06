شركة ملابس أمريكية توجه صفعة لميلانيا ترامب بسبب سترتها المثيرة للجدل- (صورة)

نيويورك: وجهت شركة ملابس أمريكية ضربة لميلانيا ترامب بإنتاج معاطف تحمل عبارة “أنا مهتمة حقا، أليس كذلك؟” ردا على ارتداء ميلانيا ترامب معطفا مكتوبا عليه “أنا غير مهتمة حقا، أليس كذلك؟” خلال زيارة للأطفال المهاجرين المنفصلين عن آبائهم.

وقالت إيما ماكلروي، الرئيسة التنفيذية لشركة ويلدفانغ للملابس في بورتلاند بولاية أوريغون، إن جميع عائدات المعاطف، التي يباع الواحد منها مقابل 98 دولارا، ستمنح إلى جماعة تدافع عن اللاجئين والمهاجرين في تكساس.

وطغت مسألة ارتداء المعطف على زيارة ميلانيا، يوم الخميس، لمركز في تكساس لإيواء الأطفال المهاجرين.

وأثار معطفها عاصفة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت متحدثة باسمها إن المعطف لا يحمل أي رسالة خفية بينما كتب ترامب تغريدة يقول فيها إن الكلام المكتوب على المعطف يشير إلى “الأخبار الكاذبة”.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018