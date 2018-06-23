كروس يلدغ السويد بهدف قاتل وينعش حظوظ ألمانيا في كأس العالم

سوتشي (روسيا): اقتنص المنتخب الألماني فوزا دراميا من نظيره السويدي 1/2، اليوم السبت، على استاد فيشت الأولمبي في سوتشي ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة لمونديال روسيا.

وتقدم المنتخب السويدي بهدف عن طريق اولا تويفونين في الدقيقة 32 وتعادل ماركو ريوس لألمانيا في الدقيقة 48.

ولكن توني كروس سجل هدف الفوز القاتل لألمانيا حاملة اللقب في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليبقي على أمال ألمانيا في التأهل لدور الستة عشر.

ولعب المنتخب الألماني بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82 بعد طرد جيروم بواتينغ لحصوله على الإنذار الثاني.

واستهل المنتخب الألماني مشواره في البطولة بالخسارة امام المكسيك بهدف دون رد فيما فازت السويد على كوريا الجنوبية بهدف نظيف.

وفي وقت سابق اليوم فازت المكسيك على كوريا الجنوبية 2 /1 لتتصدر المجموعة السادسة بست نقاط فيما ظلت كوريا في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وحصد الفريق الألماني أول ثلاث نقاط له في المونديال ليتساوى مع المنتخب السويدي.

والتقى الفريقان 36 مرة من قبل حيث فازت ألمانيا 15 مرة مقابل 12 انتصارا للسويد وتعادلا في تسع مباريات.

وتصدر المنتخب الألماني المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال برصيد 30 نقطة من عشرة انتصارات متتالية بينما تأهلت السويد للبطولة عبر الفوز على إيطاليا في الملحق الفاصل.

ومنذ شهر مارس/آذار الماضي، خاض المنتخب الألماني أربع مباريات ودية استعدادا للمونديال لكن نتائج هذه المباريات لم تكن جيدة خاصة وأنه حقق فوزا وحيدا وخسر في مباراتين وتعادل في مباراة.

وتعادل المنتخب الألماني مع نظيره الإسباني 1/1 ثم خسر أمام المنتخب البرازيلي صفر / 1 وخسر أيضا أمام منتخب النمسا 1 / 2 قبل أن يفوز على المنتخب السعودي 2 / 1.

(د ب أ)