المقادير

كيلو سبانخ

حزمة شبت

حزمة كزبرة

حزمة حلبة

حزمتان بصل أخضر

بصلة كبيرة

حزمة بقدونس

كوب لوبيا يابسة

3 حبات طماطم

3 ملاعق معجون الطماطم

ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملح

ملعقة كبيرة ليمون مجفف (نومي بصرة) أو حسب الرغبة

ليمونة طازجة

نصف كيلو لحم بقري مقطع إلى قطع متوسطة

طريقة التحضير

نسلق اللحم أولا وبعد الاستواء نحمره مع البصل ونبدأ بعدها بإضافة الكزبرة مع التحريك والتقليب لتتجانس جميع المواد.

نبدأ بإضافة البصل الأخضر المفروم ناعما مع التحريك ووضعه على حرارة متوسطة.

بالنسبة إلى اللوبيا اليابسة فأنه يفضل أن تنقع بالماء منذ الليل لتصبح جاهزة للطبخ.

نضيف الحلبة والبقدونس والشبت مع تقليبها وخلطها بالمواد السابقة وتركها على حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة على الأقل لكي تذبل جميع الخضرة، ونضع الطماطم المقطعة إلى قطع صغيرة وبدون القشور.

بعدها نضيف السبانخ المفروم ناعما إلى الخليط السابق ونخلطها سويا مع إضافة اللوبيا ونتركها على النار إلى أن يذبل السبانخ تماما.

نضيف الماء المغلي إلى الخليط تقريبا نصف كوب ونرفع درجة حرارة الطباخ ونضع معجون الطماطم.

7عند غليان الخليط نضع البهارات، الفلفل الأسود والليمون المجفف ونعصر ليمونة فوق الخليط.

عندما يصبح جاهزا يؤكل مع الأرز الأبيض البسمتي.