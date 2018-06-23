﻿سيارة روسية تعمل بالطاقة الشمسية

لندن ـ «القدس العربي»: تمكن مهندسون روس من اختراع سيارة جديدة فائقة المواصفات تعمل بالطاقة الشمسية بشكل كامل ولا تحتاج لأي نوع من أنواع الوقود التقليدي الضار بالبيئة، كما أنها لا تحتاج أيضاً لإعادة الشحن بالكهرباء، ما يعني أنها تتجاوز مشكلة السيارات الكهربائية التي بدأت تنتشر في العالم.

وعرض فريق هندسي متخصص السيارة في روسيا، كما قام بتجربتها في مدينة سوتشي في العشرين من حزيران/يونيو الجاري، فيما تم إطلاق اسم «SOL» على هذه السيارة.

وفريق المهندسين الروس يعمل في جامعة بطرس الأكبر التكنولوجية في بطرسبورغ، وقام بتصميم السيارة بدعم مالي من الحكومة الروسيةّ.

وبدأت عملية تطوير السيارة الشمسية الجديدة في أيار/مايو عام 2016 ويتصف جسمها بشكل مميز وهو مصنوع من المواد المركبة ويشبه مركبا مكونا من زورقين.

ويستمد المحرك طاقته من بطاريات شمسية موزعة على سقف السيارة، تبلغ مساحتها الإجمالية 4 أمتار مربعة، فيما يبلغ معامل كفاءتها 24 في المئة. ويزن النموذج الاختباري للسيارة 200 كيلوغرام، ويمكن أن يتسارع حتى 120 كيلومترا في الساعة.

وتختلف المركبة الشمسية عن بقية السيارات العاملة بالبطاريات بأنها تشحن أثناء السير.