إقالة رابح ماجر من تدريب المنتخب الجزائري لكرة القدم

الجزائر: أعلن محمد حطاب وزير الرياضة الجزائري، السبت، إقالة رابح ماجر من تدريب منتخب بلاده لكرة القدم لسوء النتائج التي حققها منذ توليه المسؤولية الفنية لمحاربي الصحراء.

وفي تصريح صحفي، قال حطاب “كان من واجبنا اتخاذ هذا القرار لأنه الفريق الوطني، ومن ثم فإن القرار لم يكن من أجل الانتقام”.

وأضاف “رابح ماجر لاعب كبير سابقًا، وهو مدرسة في كرة القدم الجزائرية، لكنه لم يحقق النجاح مع منتخبنا”.

وأوضح وزير الرياضة “من الواجب اتخاذ هذا القرار لأن الأمر يتعلق بالفريق الوطني ويجب أن نضعه في دائرة الاهتمام فهو مصدر الفرح والسعادة لجمهورنا”.

وعين الاتحاد الجزائري، ماجر مدربا للمنتخب الأول في تشرين أول/أكتوبر الماضي، خلفا للإسباني لوكاس الكاراز، المقال، بموجب عقد يمتد حتى تموز/يوليو من العام المقبل.

وتعرض ماجر، لحملة انتقادات واسعة من قبل وسائل اعلام والنقاد، بدعوى افتقاده للكفاءة اللازمة لقيادة المنتخب، وارتفعت حدة هذه الانتقادات منذ خسارة ” محاربي الصحراء” أمام مضيفهم منتخب الرأس الاخضر 3-2، في الاول حزيران/يونيو الحالي.

وهذه المرة الرابعة التي يقال فيها ماجر، من تدريب منتخب الجزائر، بعدما خسر ذات المنصب أعوام 1995، و1996، و.2002

رابح ماجر (58 عامًا)، أحد أساطير كرة القدم الجزائرية، بدأ رحلته كلاعب مع نصر حسين داي، وكانت أفضل فتراته في الملاعب مع فريق بورتو البرتغالي،حيث فاز بقلب بطل أوروبا معه، وصنف كخامس أفضل لاعب إفريقي في القرن الماضي. (وكالات)