السعودية تبدأ بتنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة

الرياض: دخل القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية للسيارة حيز التنفيذ مساء السبت.

ومع اللحظات الأولى من تطبيق القرار، بدأت السعوديات في ممارسة حقوقهن، فيما تنتظر أخريات إنهاء إجراءات استخراج رخصة القيادة، حسبما أفادت قناة العربية في موقعها الإلكتروني.

وكانت إدارات المرور في المملكة، قد بدأت وضع خطط السير الميدانية “للتعامل الأمثل بحسب الأنظمة والتعليمات، فيما شهد المجتمع السعودي تفاعلا واسعا مع العديد من البرامج والأنشطة الاستعدادية لقيادة المرأة، في موجات كبيرة من الرسائل التوجيهية والتوعوية التي تبنتها العديد من القطاعات الحكومية والأهلية”، حسب المصدر نفسه.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي ، أمراً باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، للذكور والإناث على السواء، وتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات “الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية”؛ لدراسة الترتيبات اللازمة.

ومع تفعيل القرار، قامت عشرات من البحرينيات بعبور جسر الملك فهد ، الذي يربط بين السعودية والبحرين، بسياراتهن “احتفالاً بهذه المناسبة التاريخية”.

ووردت أنباء أيضاً عن عبور بعض السيدات السعوديات للجسر نفسه إلى الجانب البحريني. (د ب أ)