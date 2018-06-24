وزير الخارجية الأمريكي: غضب العالم سيقع على إيران اذا استمرت في برنامجها النووي

واشنطن – “القدس العربي” – من رائد صالحة: قال مايك بومبيو وزير الخارجية الامريكي، أنه يأمل ان لا تضطر الولايات المتحدة لاستخدام القوة ضد إيران اذا استمرت في مسارها النووي، واضاف انه يتمنى ان يدرك قادة طهران أنهم اذا قرروا تكثيف برنامج القدرات النووية فإن غضب العالم سيقع عليهم، مهما كانت القرارات التى تتخذها الدول الاخرى بشأن البقاء في خطة العمل المشتركة .

وأضاف بومبيو في مقابلة بثتها قناة (إم.إس.إن.بي.سي) ان الإيرانيين يفهمون ان بداية التحرك نحو برنامج الأسلحة النووية لن يكون مقبولاً من جميع العالم، وان الأمور ستنتهى الى طريق غير معلوم.

وأوضح وزير الخارجية الامريكي مفهومه حول “غضب العالم أجمع″ قائلاً انه لا يريد ان يتشابك هذا المفهوم مع العمل العسكري،وان “غضب العالم يعنى الازدراء الاخلاقي والقوة الاقتصادية، انا لا اتحدث عن عمل عسكري، ونحن نأمل ألا يكون هذا الحال ابداً”، ولكن بومبيو اكد في نفس الوقت على ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان واضحاً للغاية بقوله ان ايران لن تحصل على سلاح نووي .

ونفى بومبيو وجود خلافات مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن ايران، وقال انه عندما يتحدث مع العرب والاسرائيلين فإنه يشعر بأنهم الى جوار واشنطن، واضاف ان الاوروبيين يفهمون التهديد الذى تمثله ايران رغم الاختلاف معهم بشأن خطة العمل المشتركة .