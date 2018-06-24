نيويورك: المتهم بجريمة مسار الدراجات الهوائية يدافع عن تنظيم “الدولة”

واشنطن – “القدس العربي” – من رائد صالحة: دافع المتهم بقتل ثمانية أشخاص على مسار للدراجات الهوائية في منطقة منهاتن بمدينة نيويورك، عن تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) أمام قاضي المحكمة الجزائية للمنطقة الجنوبية في نيويورك فيرنون س. برودريك قائلاً ان الجماعة لا تقاتل من اجل الارض او النفط بل تقاتل من اجل فرض الشريعة الاسلامية.

ولم يكن هذا التصرف المفاجئ هو الوحيد من نوعه للمتهم سيف الله سايبوف، بعد إلقاء القبض بعد ارتكابه جريمة ممر الدراجات الهوائية، إذ كشفت وثائق المحكمة ان سايبوف، وهو من أصول أوزبكية، قد طلب عرض علم تنظيم “الدولة الاسلامية” في غرفته بالمستشفى .

وقالت أماندا هولي، مساعدة المدعي العام، ان عائلات القتلى وعشرات المصابين يستحقون رؤية موعد سريع لمحاكمة المتهم، في حين قال سايبوف ان الاحكام الصادرة في قاعة المحكمة ليست مهمة لأنها ليست أحكاماً من الله عز وجل.

وقال سايبوف البالغ من العمر 30 عاماً، انه غير مذنب عبر محاميه في وقت سابق من المحاكمة رداً على لائحة الاتهام في هجوم شاحنة 31 تشرين أول/ اكتوبر بالقرب من مركز التجارة الدولي.

وكان الهجوم الذى تزامن مع عيد القديسين هو الأكثر دموية في مدينة نيويورك منذ احداث الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر 2001.

وقال ممثل الادعاء ان وزارة العدل ستقرر بحلول الصيف، ما اذا كانت ستلتمس عقوبة الاعدام ضد سايبوف الذى كان يعيش في مدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي قبل الهجوم.

وقال محامو الدفاع انه ينبغى على الحكومة قبول إقرار بالذنب وحبس المتهم بالسجن مدى الحياة، دون اخلاء سبيل مشروط من أجل طمأنة عائلات الضحايا والجمهور.