استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في غزة

غزة: استشهد شاب فلسطيني، الأحد، متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضية، خلال مشاركته في “مسيرة العودة وكسر الحصار”، شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن “أسامة خليل أبو خاطر (29 عاماً)، استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في البطن برصاص العدو الإسرائيلي شرقي خانيونس، الجمعة”.

وباستشهاد “أبو خاطر” يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص إسرائيلي، منذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة في 30 مارس/آذار الماضي، إلى 132.

ومنذ نهاية مارس/آذار الماضي، يتظاهر آلاف الفلسطينيين، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع. (الأناضول)