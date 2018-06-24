قوات سوريا الديمقراطية تعلن “حالة الطوارئ” في الرقة

القاهرة: أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الأحد، فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في أرجاء مدينة الرقة شمالي سوريا.

وقالت قسد، التي يشكل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها، في بيان على موقعها الإلكتروني أن “الجهاز الاستخباراتي العامل ضمن المنظومة الأمنية لقواتنا تمكن من الحصول على معلومات تفيد بدخول مجموعات إرهابية تعمل لصالح مرتزقة داعش، وممولة من بعض الأجندات، إلى مدينة الرقة بصدد تنفيذ هجمات تخل بالأمن والاستقرار العام”.

وأضافت أنه تم نشر القوات “في أرجاء المدينة بالإضافة لمداخلها ومخارجها، لصد أي هجمات إرهابية متوقعة وكتدابير احترازية، لضمان سلامة الأهالي وحماية المدينة”.

وأعلنت أن حالة الطوارئ وحظر التجوال في المدينة سيستمر من فجر الأحد وحتى فجر الثلاثاء.

كانت وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم ذكرت أن عدداً من مقاتلي (قسد) لقوا حتفهم، وأصيب آخرون في تفجير وقع الجمعة. ولفت التنظيم إلى أن هذا التفجير هو الأول منذ سيطرة (قسد) على المدينة العام الماضي. (د ب أ)