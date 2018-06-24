أمريكا تعيد لم شمل مئات الأطفال مع أسرهم بعد فصلهم بموجب مبادرة “صفر تسامح”

واشنطن: قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في وقت متأخر من يوم السبت، إنها أعادت لم شمل 522 طفلاً مع أسرهم بعد أن تم فصلهم في إطار مبادرة “صفر تسامح”.

وأضافت الوزارة أنه سوف يتم لم شمل 16 طفلاً آخرين الأحد. وذكرت أن عدداً صغيراً من الأطفال الذين تم فصلهم عن أسرهم لأسباب أخرى مثل عدم القدرة على إقامة علاقات عائلية، سوف يبقون منفصلين.

واعتباراً من 20 حزيران/يونيو ، تولت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية رعاية 2053 طفلاً من الأطفال المنفصلين عن أسرهم في منشآتها .

واستسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء للضغط ووقع أمرا تنفيذيا ببقاء أفراد العائلات المهاجرة مع بعضهم البعض عند عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ، بعد أن أثارت التفاصيل حول عمليات الفصل غضبا واسع النطاق.

وتم الإعلان عن سياسة “صفر تسامح” في نيسان/أبريل ، والتي تهدف لفصل الأطفال عن آبائهم ، الذين تتم إحالتهم على الفور إلى القضاء بعد عبورهم الحدود بشكل غير قانوني. (د ب أ)