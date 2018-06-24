“المرأة السعودية تقود السيارة”.. وسم يتصدر “تويتر”

الرياض: تصدر وسم “المرأة السعودية تقود السيارة”، موقع “تويتر”، في اليوم الأول لقيادة النساء للسيارات في البلاد، للمرة الأولى في تاريخهن.

ويعكس الوسم، مدى أهمية الخطوة للمجتمع السعودي، والذي شغلته على مدى عقود طويلة، وطال انتظارها.

وعبر هذا الوسم، بثت النساء صورهن وهن خلف المقود مع بدء السماح لهن، وتظهر عليهن علامات البهجة والسرور. كما عبّر النساء والرجال، عن آرائهم في القرار بسلبياته وإيجابياته، كما نشروا أمورا توعوية عدة، للمرأة التي تقود لأول مرة.

وأصبحت قيادة المرأة مسموحاً بها في المملكة، بعد أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو/ حزيران الجاري، و”وفق الضوابط الشرعية”، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية “الدولة الوحيدة في العالم” التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

وقامت الأميرة ريم، ابنة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، بقيادة السيارة في تمام الساعة الثانية عشر ودقيقة واحدة من صباح اليوم الأحد، في العاصمة الرياض، ونشر الأمير فيديو لابنته ريم، وهي تقود سيارتها.

وقال الملياردير السعودي في الفيديو المصور، الذي نشره على “تويتر” في وقت مبكر من صباح الأحد: “#عشرة_عشرة شوال تاريخ هام جدا (24 يونيو 2018) مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في الرياض”.

وأضاف بن طلال: “كفى نقاش (..) حان وقت قيادة المرأة للسيارة (..) نشكر الملك سلمان (..) المرأة الآن انطلقت”. (الأناضول)