“فورمولا وان” لسباق السيارات تحقق بقرصنة سعودية

لندن ـ “القدس العربي”: أعلن المتحدث باسم “الفورمولا وان” لسباق السيارات بدء التحقيق في خروقات سعودية وبث محطة تلفزيونية مرتبطة بالمملكة محتوى تملك شبكة “بي إن سبورتس″ القطرية الحق الحصري ببثه في الشرق الأوسط.

وكان محرر مجلة “موتور سبورت” جوناثان نوبل كشف أمس أن مسؤولي “الفورمولا وان” بدأوا التحقيق بانتهاك القناة السعودية “بي آوت كيو” لحقوق البث التي تملكها القناة القطرية “بي إن سبورتس″.

والإعلان عن هذه القرصنة، يأتي غداة إعلان السلطات السعودية مصادرة 12 ألف جهاز على الأقل بُرمجت لقرصنة بث شبكة قنوات “بي إن سبورتس″ القطرية، التي تملك حقوق بث كأس العالم في كرة القدم 2018- من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان الفيفا قد توعد في بيان قبل أيام ببحث جميع الخيارات لوقف انتهاك حقوقه، بما فيها ما يتعلق بالإجراءات المتخذة ضد مؤسسات شرعية يرى أنها تدعم مثل هذه الأعمال غير القانونية.