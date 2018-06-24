أكثر من نصف عناصر الجيش الاسرائيلي يتعاطون الحشيش

“القدس العربي”: نقلت صحيفة (يديعوت احرنوت)، عن دراسة إسرائيلية، أعدتها (هيئة مكافحة المخدرات في إسرائيل): إن ما لا يقل عن 54.3% من جنود الجيش الإسرائيلي، تعاطوا مادة الحشيش المخدرة، مرة واحدة على الأقل باليوم، مؤكدة أن هذه النسبة تمثل ارتفاعاً كبيراً عما كان عليه الأمر في العام 2009 حينما بلغت نسبة من قالوا إنهم تعاطوا الحشيش 11%.

وبحسب الدراسة، “في الماضي، كان تدخين الحشيش يعتبر جريمة خطيرة في الجيش، وحتى لو كان يتم في الحياة المدنية، وفي العديد من الحالات تم الحكم على الجندي بالسجن وإدانته جنائياً”، في حين نقلت عن جندي إسرائيلي، قوله: إن استخدام الحشيش بات أكثر شيوعاً من أي وقت مضى، خصوصاً في الموقع العسكرية.

وأضاف الجندي، “أنا كنت أدخن الحشيش قبل الالتحاق بالجيش، الكل هنا يدخن الحشيش، حتى في البيت وفي القواعد العسكرية وخلال المهام، لا يوجد ما يمكن القيام به، إنه متعة، إنه هروب، ولا يستطيع أحد وقف ذلك”، وفق ترجمة موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

إلى ذلك، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: إن جيشه ينظر بخطورة إلى أي استخدام للمخدرات خلال الخدمة، ويعمل من أجل التعامل مع هذه الظاهرة بطرق مختلفة.