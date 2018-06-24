نتنياهو: كوشنير وغرينبلات يدعمان إجراءاتنا على حدود غزة

القدس المحتلة: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنير، والمبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، يدعمان الإجراءات الإسرائيلية على الحدود على قطاع غزة.

وقال نتنياهو في جلسة الحكومة الأسبوعية، بحسب بيان صدر عن مكتبه: “اجتمعتُ بهما أمس للمرة الثانية، وتحدثنا عن العملية السياسية والقضايا الإقليمية وارتكزنا بشكل خاص على الأوضاع في قطاع غزة”.

وأضاف: “ينبغي أن أقول إنه كان هناك دعم مطلق لمواقفنا وللإجراءات التي نتخذها من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل ومواطنيها في البلدات (الإسرائيلية) المتاخمة لقطاع غزة”.

وقال: “أدلى ممثلو الإدارة الأمريكية بهذه التصريحات أيضا على الملأ”.

ولقاء أمس بين نتنياهو وكوشنير وغرينبلات هو الثاني خلال 48 ساعة، حيث اجتمع بهما يوم الجمعة أيضًا.

وقتلت إسرائيل 132 فلسطينيًا، وجرحت أكثر من 14 ألف آخرين، منذ اندلاع الاحتجاجات، قرب حدود قطاع غزة الشرقية، المطالبة بكسر الحصار وحق العودة، في 30 مارس/ آذار الماضي. وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن من بين الشهداء 15 طفلا.

ووصفت الوزارة إصابات 366 جريحا بالخطيرة، و 3746 بالمتوسطة، كما تعرض 54 فلسطينيا لبتر في أطرافهم. (الأناضول)