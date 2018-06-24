“كبار علماء السعودية”: الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة

الرياض: قالت هيئة كبار العلماء في السعودية، إن الأصل في قيادة المرأة للسيارة، الإباحة، وأوصت الجميع بالتقيد بالأنظمة والتعليمات.

وأضافت الهيئة في بيان، الأحد، أن الأنظمة التي سنتها الدولة تكفل المحافظة على القيم الإسلامية.

يتزامن ذلك، مع بدء قيادة المرأة للسيارة في السعودية، اعتبارا من اليوم الأحد.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو/ حزيران الجاري، و”وفق الضوابط الشرعية”، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية “الدولة الوحيدة في العالم” التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

كانت الهيئة قد عارضت في أكثر من مناسبة خلال العقود الماضية، أمر السماح للإناث بقيادة المركبات في المملكة. (الأناضول)